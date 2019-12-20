Acun IIıcalı'yı hiç böyle görmediniz: 10 parmağımda 10 marifet
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TV8'in patronu Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz. MasterChef'te finale kısa bir süre kala özel bir bölümü çekilen yarışmada Acun Ilıcalı ile birlikte 'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri kozlarını paylaşacak. Instagram hesabından yerleri temizlerken ki görüntülerini yayınlayan Ilıcalı, yaptığı paylaşıma, "Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifet" notunu düştü.
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'MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak 72'nci bölümünde, son 5'e kalmayı başaran yarışmacılar ile 'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri kozlarını paylaşacak.
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'MasterChef Türkiye' yarışmasının bu akşamki konukları; TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' jürileri Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yanı sıra sunucu Saadet Özsırkıntı olacak.
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'O Ses Türkiye' jürilerinden Hadise’nin programda yer almaması dikkat çekerken, ünlü şarkıcının yerine yine 'O Ses Türkiye'yi izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı mücadele edecek.
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Mavi takımda performans sergileyecek olan Acun Ilıcalı, yemek konusundaki hünerlerini sergileyecek.
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Seda Sayan mantarlı sote yemeği, Acun Ilıcalı ise tatlı yapacak. Beyazıt Öztürk'ün tadım yaptığı kaşığı tencereye sokması, Murat Boz'un ise suyu nereden koyacağını bilememesi dikkatlerden kaçmadı.
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Kırmızı takım yarışmacıları Güzide, Alican, Cemre ve Batuhan ise şeflerin isteği üzerine tek ellerini kullanarak yemek yapmaya çalışacak.
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Başarılı televizyoncu, bu sürprizle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifet” notunu düştü.
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'MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde, ödül oyununun ardından Ekin, Alican ve Batuhan arasında eleme mücadelesi yaşanacak.