Acun IIıcalı'yı hiç böyle görmediniz: 10 parmağımda 10 marifet

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'yı daha önce hiç böyle görmediniz. MasterChef'te finale kısa bir süre kala özel bir bölümü çekilen yarışmada Acun Ilıcalı ile birlikte 'O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri kozlarını paylaşacak. Instagram hesabından yerleri temizlerken ki görüntülerini yayınlayan Ilıcalı, yaptığı paylaşıma, "Bu akşam MasterChef’de 10 parmağımda 10 marifet" notunu düştü.