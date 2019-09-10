Kimlerle müttefikiz! İşte PKK/PYD'ye ABD kalkanı!

PKK/PYD’li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.