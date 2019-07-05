70 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı özel tören güne damgasını vurdu. Trump, 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe geçti.