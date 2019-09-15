ABD’li belediye başkanına Türkiye sorgusu

Görevlilerin kendisine, mezun olduğu okulları, tatilini geçirdiği Türkiye’de nereleri ziyaret ettiğini ve herhangi bir teröristle buluşup buluşmadığını sorduğunu söyleyen Khairullah, içinde özel mesajlar ve aile resimleri bulunan cep telefonuna da el konulduğunu söyledi.