ABD’li belediye başkanına Türkiye sorgusu

ABD’de 13 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan Müslüman Mohamed Khairullah, tatile geldiği Türkiye’den dönüşünde New York Havaalanı’nda ailesiyle 3 saat sorgulandı.
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ABD’nin New Jersey eyaletinde 13 yıldır Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapan Mohamed Khairullah, temmuz ayında Türkiye’ye tatile geldi.
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1980’de Suriye’den ABD’ye göç eden ve eski bir eğitimci olan 44 yaşındaki Khairullah, tatil dönüşü New York JFK Havaalanı’nda skandal bir muameleye maruz kaldı.
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Yerel medyaya konuşan Başkan Khairullah, havaalanında Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlileri tarafından, yanında bir ila 10 yaş arası 4 çocuğu ve eşiyle Müslüman kimliğinden dolayı bir odaya çekilerek 3 saat sorgulandığını anlattı.
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TERÖRİSTLE BULUŞTUN MU?
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Görevlilerin kendisine, mezun olduğu okulları, tatilini geçirdiği Türkiye’de nereleri ziyaret ettiğini ve herhangi bir teröristle buluşup buluşmadığını sorduğunu söyleyen Khairullah, içinde özel mesajlar ve aile resimleri bulunan cep telefonuna da el konulduğunu söyledi.
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YAPILANLAR HAKARETTİ
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New Jersey eyaletinin önde gelen seçilmiş Müslüman yetkililerinden biri olarak bilinen Mohamed Khairullah, “Anayasa ve kanunlara aşina biri olarak yapılanlar tam bir ihlaldi.
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Bu bildiğim Amerika değil diye düşünürken gerçekten olanlar çok acı vericiydi. Bu düpedüz bir hakaretti” ifadelerini kullandı.