ABD askerlerinden 'devasa tünel' itirafı

RUSLAR YETİŞENE KADAR... Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.