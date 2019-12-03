3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara

3 Aralık Engelliler gününde adeta şok eden "engelli "engelsiz üst geçit havadan görüntülenirken, İBB tarafından üst geçide asılan, " Erişilibelir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ise üst geçitten geçen vatandaşlara ikinci şoku yaşattı.