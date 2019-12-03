3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara
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E-5 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bir tarafında engelli rampası diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor.
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3 Aralık Engelliler gününde adeta şok eden "engelli "engelsiz üst geçit havadan görüntülenirken, İBB tarafından üst geçide asılan, " Erişilibelir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ise üst geçitten geçen vatandaşlara ikinci şoku yaşattı.
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E-5 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı.
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Yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı.
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Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler havadan da görüntülendi.
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Vatandaşlar bu manzara karşısında şok yaşarken, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde ikinci bir şok ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçide asılan pankart ile yaşandı.
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Engellilerin mağdur olmasına neden olan üst geçide ;İBB tarafından "Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı asıldı.
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Emekli Öğretmen Halit Çakar, engelli üst geçit ile ilgili olarak; "Engelli merdivenini kapatmalarının nedenini bilmiyorum. Buradaki tünel bağlantısını yapamadıkları için buraya yeniden tekrar köprü yaptılar.
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Orada aşağıdaki betonlar duruyor orası normalde açıktı bisikletliler ile engelliler girebiliyordu bir şekilde kapattılar nedenini bilmiyorum.
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Engelli kardeşlerimiz buradan kesinlikle inemeyecekler, burayı kapatmalarının nedenini kimse bilmiyor orada kalan betonlarla bina inşa edilebilirdi" diye konuştu.
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Köprüden geçen bir vatandaş ise " Engeli rampası ile yürüyen merdiven yapsınlar, biz yaşlı insanlarız çıkamıyoruz " sistemini dile getirdi.