Yer: İstanbul... 2 bin 100 yıllık define bulundu

İstanbul'da 2100 yıllık define ele geçirildi! Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 703 parça tarihi eser kurtarıldı. 5 kişi olayla ilgili gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
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Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 19 - 25 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Adreslerde yapılan aramalarda 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi.
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Eserler arasında, Amisos Definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.