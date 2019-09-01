11 Eylül’ün baş şüphelisi 20 yıl sonra yargılanacak
11 Eylül’ün baş şüphelisi 20 yıl sonra yargılanacak
ABD’nin üç kentinde, 11 Eylül 2001’de düzenlenen saldırıların mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, dünyayı sarsan bu olaydan yaklaşık 20 yıl sonra hâkim önüne çıkarılacak.
Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan 4 tutuklu, 11 Ocak 2021’de askeri mahkemede yargılanacak.
BBC’nin haberine göre, bu kişiler ‘savaş suçu işlemek’, ‘terörizm’ ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak.
Eğer suçlu bulunurlarsa, 5’i de ölüm cezasına çarptırılabilir.
Halid Şeyh Muhammed, 2003 yılında Pakistan’da yakalanmış ve Küba’daki Guantanamo cezaevine konulmuştu.
11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.